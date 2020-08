Worden Bradley Cooper en Jennifer Garner het volgende Hollywoodkoppel?

Geruchten doen de ronde dat acteur Bradley Cooper (45 ) het wel heel goed kan vinden met collega-actrice Jennifer Garner (48) . De twee werden samen gezien op een strand en gedroegen zich volgens showbizzsite TMZ “flirterig”.

Bradley Cooper en Jennifer Garner - door fans van een potentiële relatie tussen de twee sterren al ‘Brannifer’ genoemd - hadden naar verluidt een date van romantische aard op het strand van Malibu. TMZ, de showbizzsite die wel vaker uitpakt met relationele nieuwtjes die blijken te kloppen, heeft foto’s in handen van de veelbesproken strandwandeling. Daarop is te zien dat ook Bradley’s dochter van de partij is.

Bradley Cooper and Jennifer Garner Enjoy Flirty Beach Day in Malibu https://t.co/DaKMzYCEFV — TMZ (@TMZ) August 7, 2020

Cooper vormde tot vorig jaar een koppel met topmodel Irina Shayk, met wie hij zijn enige dochter heeft. Nadat ze elk hun eigen weg gingen, werd hij romantisch gelinkt aan zijn ‘A Star Is Born’-tegenspeelster Lady Gaga. Geen van beiden bevestigden ooit dat ze een romance hadden. In het verleden was de acteur, die zijn debuut maakte in een aflevering van ‘Sex and The City’, getrouwd met een andere Jennifer (Esposito, red.). Dat huwelijk hield maar elf maanden stand.

Garner was twee keer getrouwd. Van 2000 tot 2004 met acteur Scott Foley en van 2005 tot 2015 met acteur Ben Affleck, met wie ze twee dochters en een zoon heeft. Na de scheiding had ze een korte relatie met zakenman John Miller, maar die liep op de klippen. Ook zij is momenteel vrijgezel.

Bradley Cooper & Jennifer Garner

were seen together enjoying a nice beach day in Malibu on Wednesday!?? pic.twitter.com/8RghDMkfwd — Pop Tingz (@ThePopTingz) August 6, 2020

Cooper en Garner hebben trouwens al een beetje geschiedenis samen. Ze waren van 2001 tot 2006 samen te zien in de reeks ‘Alias’. In die periode werden ze al eens romantisch aan elkaar gelinkt, maar geen van beide repte een woord over een eventuele liefdesrelatie. Dat ze goede vrienden zijn, maakte Garner in 2018 duidelijk in een interview. Daarin was ze lovend over hem en zei ze onder meer dat hij “altijd welkom was aan haar tafel.”