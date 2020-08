Aantal coronabesmettingen stijgt bijna overal, maar niet in Limburg

Momenteel worden er in ons land 20 à 25.000 testen per dag uitgevoerd. Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn er over enkele maanden 70.000 nodig. Foto: Boumediene Belbachir

Hasselt - Tussen 28 juli en 3 augustus zijn er in Limburg 172 nieuwe besmettingen geteld. Dat is 7 procent minder dan een week daarvoor. Dat is opvallend, want op West-Vlaanderen na stijgt het aantal positieve tests op weekbasis nog in het hele land.

In diezelfde periode liepen in ons land 3.852 mensen per dag het virus op. Dat zijn er gemiddeld 550 per dag. Dat is nog steeds 46 procent meer dan een week eerder, maar de stijging vlakt wel geleidelijk aan af. Steven Van Gucht wees bovendien op grote verschillen tussen de provincies. Zo nam het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis in Brussel nog toe met 140 procent, in Waals-Brabant zelfs met 148 procent. In Vlaams-Brabant lag het aantal nieuwe besmettingen tussen 28 juli en 3 augustus dubbel zo hoog dan een week eerder. De maatregelen in Antwerpen lijken hun vruchten af te werpen. Daar bleef de stijging beperkt tot 11 procent. In West-Vlaanderen en Limburg is er dan weer een daling van respectievelijk 10 en 7 procent.

Geen grote drama’s

De ziekenhuisopnames in ons land blijven stabiel, op gemiddeld 24 per dag. In totaal liggen er nu 278 patiënten met corona in het ziekenhuis. In Limburg gaat het om twaalf patiënten, drie meer dan donderdag. “De grote drama’s zoals tijdens de eerste golf zien we voorlopig niet in ziekenhuizen en woon-zorgcentra, zegt Van Gucht. “Dat heeft ermee te maken met dat we beter voorbereid zijn.”

In onze provincie werden er dus 172 nieuwe besmettingen vastgesteld. Op lokaal niveau zien we dat er vijftien gemeenten zijn waar al minstens één week geen nieuwe besmettingen werden vastgesteld: Alken, Bilzen, Bocholt, Gingelom, Hechtel-Eksel, Heers, Kinrooi, Lummen, Nieuwerkerken, Peer, Riemst, Zutendaal, Maaseik, Wellen en Herstappe. Die laatste drie gemeenten zijn zelfs al twee weken coronavrij. In Hamont-Achel is voor het eerst sinds 15 juli weer een besmetting opgedoken. Ook in Bree is er een nieuw coronageval, na één week zonder besmettingen.

Naar 70.000 testen per dag

Op de persconferentie had Van Gucht het vooral over de testcapaciteit. Momenteel worden er in ons land dagelijks 20 à 25.000 testen uitgevoerd. Dat is haalbaar, aangezien de capaciteit op 30.000 ligt. “Maar in het najaar zullen we nog veel meer moeten testen, omdat er dan ook andere virussen en verkoudheden in omloop zijn”, zegt Van Gucht, die daarvoor rekent op 50 à 70.000 testen per dag. Daarom zijn de ministers van Volksgezondheid overeengekomen om het testbeleid aan te passen, afhankelijk van de fase waarin het coronavirus zich bevindt.

In fase 1, met een incidentiegraad die lager ligt dan 15 besmettingen op 100.000 inwoners op twee weken tijd, kan er nog ruim getest worden zoals nu. Bij een incidentiegraad tussen 15 en 50 start fase 2 en zullen reizigers uit oranje zones niet meer worden getest. Bij een incidentiegraad hoger dan 50 krijgen ook reizigers uit rode zones geen test meer. Quarantaine blijft dan wel verplicht. Van Gucht waarschuwt dat testen niet zaligmakend zijn. “Ook bij een negatieve test is het perfect mogelijk dat u het virus draagt en dat het enkele dagen later nog uitbreekt. Een test geeft kennis, maar is nooit een vrijgeleide om quarantaine te vervangen.”

Niet saai

Het Crisiscentrum vraagt tot slot iedereen om waakzaam te blijven, ondanks de hoopvolle cijfers én het mooie weer. “Er zal dit weekend misschien een uitnodiging voor een grote barbecue bij vrienden komen”, zei Stevens. “Maar durf daar nee tegen zeggen. Zulke activiteiten zijn een te groot risico. U bent echt niet saai of asociaal als u daar nee op zegt. Wel integendeel: u bent dan net verantwoordelijk en doet wat goed is voor de gezondheid van uw familie en vrienden.”