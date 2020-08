Miljoenste bezoeker fietst door het water in Bokrijk

Genk -

Het was ook voor Maurice en Maya De Jong uit Venray in Nederland een verrassing dat het als miljoenste bezoeker op het fietspad door het water reed. Niet alleen een titel maar ook een Altijd Limburgcheque, die ze kunnen gebruiken voor een verblijf of restaurant in Limburg, werd hen geschonken door Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk. Het aantal passerende fietsers door het water wordt bijgehouden door een glasvezelteller die rechtstreeks de resultaten doorstuurt naar een online dashboard. De grote hoeveelheid aan fietsers in vier jaar tijd toont volgens Philtjens aan dat het project een hefboomeffect teweeg brengt waarmee onze provincie zich onderscheidt van de naburige regio’s. Philtjens berekende tenslotte nog dat de economische impact van fietsen door het water nu al goed is voor 6,5 miljoen euro. In 2018 nog nam Times Magazine het fietsproject op in de lijst van honderd beste te bezoeken plaatsen in de wereld.