Splinternieuw servicestation Bruno food corner opent vandaag deuren in Beverlo

Beringen -

Vandaag opende Group Bruno officieel het splinternieuwe tankstation met foodcorner en carwash aan de Heppensesteenweg in Beverlo. Het is de 22ste Bruno Foodcorner in Limburg. Goed voor een investering van 2,5 miljoen euro en voor vijftien nieuwe jobs. Het tankstation in Heppen, zo’n vijf kilometer verder, zal een onbemand benzinestation worden waar je kan tanken tegen scherpe prijzen. “Mensen kunnen hier komen shoppen, tanken, eten en hun auto wassen.”