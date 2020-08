Je weigert te verhuizen voor de bouw van een brug? Dit is wat de Chinese overheid vervolgens doet

Deze Chinese vrouw uit Guangzhou Shi doet het woord ‘volhardend’ alle eer aan. Liang weigerde te verhuizen nadat de overheid had besloten om een brug te bouwen in het gebied waar ze woont. De overheid had nochtans aan alle inwoners van het gebied flats ter beschikking gesteld, maar de flat voldeed niet aan de wensen van de vrouw.

Waar fenomeen

Omdat de overheid en Liang nog niet tot een akkoord kwamen, werd de brug simpelweg rond het huisje van amper 10 vierkante meter gebouwd. Intussen is het huisje een waar fenomeen geworden in China en trekt het ook de aandacht van toeristen. Liang en de overheid zijn nog steeds in overleg, want echt veilig is het niet.

