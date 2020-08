Hoe zit het weer met dat corona formulier voor terugkerende toeristen?

Ruim 275.000 personen hebben al een formulier ingevuld voor hun terugreis na een lang verblijf in het buitenland. De voorbije drie dagen dienden 4.238 Limburgers het formulier in. Maar voor wat dient dat formulier ook weer? Waar vind je het? En wat moet je invullen? Om u problemen of boetes te besparen, leggen we u nog eens uit hoe het zit met dat terugreisformulier of Passenger Locator Form (PLF).