Muscat met volledig fitte kern naar opener tegen Gent: “We zullen klaar zijn”

Na twee maanden voorbereiding begint STVV zondag aan het grote werk. Bij de competitieopener op Stayen kijken de Kanaries met AA Gent meteen een titelfavoriet in de ogen. “Titelkandidaat of niet, dat kan me niet schelen”, zo blikte coach Kevin Muscat vooruit op zijn vuurdoop op Stayen. “Ik focus op mijn eigen elftal. We zullen klaar zijn voor zondag.”