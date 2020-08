Akkoord met amateurvoetbal: beslissende duels in 1A en 1B niet op zondagnamiddag

Enkel de laatste speeldag van de reguliere competities in 1A en 1B, alsook de play-offs in 1A wordt op dezelfde dag en tijdstip afgewerkt komend seizoen. Op vraag van de amateurclubs ging de Pro League akkoord dat die mogelijk beslissende duels niet zouden gepland worden op zondagnamiddag (tussen 14 en 18 uur).

De voorbije jaren werden altijd de laatste twee speeldagen, zowel in de periodes, de reguliere competitie als in de play-offs, op hetzelfde tijdstip gespeeld. Omdat rechtenhouder Eleven Sports zoveel mogelijk matchen wil spreiden, zal dat komend seizoen enkel de slotspeeldag zijn. De Pro League liet die bepaling opnemen in het bondsreglement, zo blijkt uit de gepubliceerde verslagen van de Hoge Raad van de Belgische voetbalbond.

ACFF en Voetbal Vlaanderen vroegen om deze wedstrijden buiten het tijdslot van 14.00 tot 18.00 uur op zondag te plannen, om zo concurrentie met de wedstrijden van de amateurs op zondagnamiddag te vermijden. Pierre François, de CEO van de Pro League, had geen bezwaar en sloot een gentlemen’s agreement met de amateurfederaties. Kalendermanager Nils Van Brantegem wordt gevraagd dus voor die mogelijk doorslaggevende duels in 1A en 1B een ander moment in te plannen.