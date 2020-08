Iedereen bij Westvlees wordt getest, Staden verplicht mondmasker op publieke plaatsen

Op het crisisoverleg bij voedselbedrijf Westvlees in Westrozebeke is beslist enkele bijkomende maatregelen te nemen. Zo mogen werknemers voortaan niet met meer dan twee in een auto zitten en zullen alle afdelingen getest worden. Er wordt ook extra geïnvesteerd in ventilatie. In de gemeente Staden wordt het in de bebouwde kom verplicht om een mondmasker te dragen.

LEES OOK. Crisisoverleg bij Westvlees: al 67 besmettingen vastgesteld in vleesbedrijf

Bij Westvlees vond vrijdagvoormiddag overleg plaats tussen de burgemeesters in de buurt, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het bedrijf. Daar werd beslist dat alle werknemers van het bedrijf getest zullen worden op het coronavirus en dat werknemers voortaan niet meer met meer dan twee in de auto mogen zitten. Voorts werd aangekondigd dat er geïnvesteerd wordt in extra ventilatie.

De belangrijkste maatregel is dat het voortaan verplicht is in de bebouwde kom van de gemeente Staden om een mondmasker te dragen. Dat zei burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) op de persconferentie. Ook Westvlees-CEO Jos Claeys, die enige tijd geleden zelf besmet was met het virus, kwam ook aan het woord. “Wij zijn een familiebedrijf”, zei hij. “Ik leef enorm mee met de getroffen families.” Het bedrijf benadrukt verder dat er geen enkele aanwijzing is dat het virus van vlees wordt overgedragen op de mens.

Een sluiting van het bedrijf is volgens de burgemeester niet aan de orde.

67 besmettingen

Westvlees is een van de belangrijkste producenten van varkensvlees in Europa, maar op dit moment helaas ook een brandhaard van nieuwe besmettingen met het coronavirus. Vrijdagochtend waren er al 67 gevallen vastgesteld. De uitbraak deed zich voor in de snij-afdeling. Er werden al 194 mensen getest. Dat zijn hoofdzakelijk mensen van die afdeling, maar ook partners.

Van de positieve gevallen bij het bedrijf, wonen er 9 in Staden. Daarmee zal Staden in de hoogste alarmfase komen. Andere positieve personen wonen onder meer in Roeselare, Ieper, Hooglede, Moorslede en Langemark. Ook zijn er 19 positieve gevallen die in Frankrijk en Wallonië wonen.