Meilandjes hebben bijna een miljoen besteed aan nieuw chateau in Nederland

Ruim de helft van de aankoopprijs van hun nieuwe optrekje in het Nederlandse Hengelo betaalden de Meilandjes meteen uit eigen zak. De familie, bekend van de Vijf-serie Chateau Meiland, kon tot een overeenkomst komen met de vorige eigenaars voor 955.000 euro. Uit cijfers van het kadaster, die in Nederland openbaar zijn, betaalde de familie hen in één keer 535.000 euro.