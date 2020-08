Fruitsector verwacht hogere perenoogst: België wordt vierde grootste producent in EU

Sint-Truiden -

Uit de eerste oogstramingen voor het seizoen 2020-2021 blijkt dat in België de lagere opbrengsten voor appelen in België vooral zijn toe te schrijven aan de daling van het appel-areaal met 313 ha (5.475 ha) en de gevolgen van de zware oogst en de droogteperiode tijdens het vorige seizoen. Het areaal peren stijgt verder naar 10.658 ha (+ 293ha). Dit in tegenstelling tot Europa, waar men voor zowel appelen als peren afstevent op een normale oogst.