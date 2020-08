Moeskroen-speler Darly N’Landu is de eerste twee duels geschorst: “Laakbaar gedrag”

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van vier speeldagen (waarvan twee effectief) en een boete van 2.000 euro opgelegd aan Darly N’Landu van Moeskroen. De Henegouwers bevestigden vrijdag niet in beroep te gaan, waardoor de Franse middenvelder de eerste twee speeldagen in 1A mist.

De schorsing is een gevolg van een rode kaart in de oefenmatch van vorige zaterdag tegen 1B-club Union (0-2). In de slotminuten van duel verloor N’Landu een duel, waarna de huurling van Rijsel zijn frustraties botvierde en natrapte richting een aanvaller van Union. Scheidsrechter Staessens duwde de twintigjarige middenvelder een rode kaart onder de neus.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen vorderde voor de gemene trap een schorsing van vier wedstrijden en 4.000 euro. Moeskroen accepteerde niet en verscheen dinsdag voor het Disciplinair Comité, de voormalige Geschillencommissie. Advocaat Renaud Duchêne liet onder meer optekenen dat N’Landu de hele wedstrijd werd geprovoceerd door zijn directe tegenstander. Bovendien was de fysieke integriteit van het slachtoffer niet in gevaar gebracht, klonk het.

Moeskroen vond het zware strafvoorstel van het Bondsparket onaanvaardbaar, ook omdat N’Landu nog een jonge voetballer is met een blanco strafblad. De middenvelder, die zijn contract bij Rijsel openbrak alvorens aan Moeskroen uitgeleend te worden, bood ter zitting zijn excuses aan. Daardoor kreeg hij een lichtere straf.

“De aangebrachte argumenten praten onnodig natrappen niet goed. En ook zijn jonge leeftijd vormt geen excuus voor dergelijk laakbaar gedrag. Maar N’Landu heeft een proper strafblad en geeft wel blijk van schuldbesef. Daarom vindt het Disciplinair Comité het passend om twee speeldagen schorsing met uitstel te verlenen”, luidt het vonnis.

In het nieuwe bondsreglement valt te lezen dat schorsingen voor alle categorieën van toepassing zijn, zowel voor oefenmatchen als voor officiële wedstrijden. N’Landu zal dus de eerste twee wedstrijden van Moeskroen in de Jupiler Pro League, tegen Antwerp en KV Mechelen, geschorst moeten toekijken. Afgelopen woensdag mocht de middenvelder nog wel aantreden in de oefenpot tegen Rijsel, omdat de schorsing pas van kracht is sinds donderdag.