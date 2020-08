Kolberg staat voor een raadsel: kangoeroe huppelt al enkele dagen vrolijk rond

Hasselt -

Een flink uit de kluiten gewassen kangoeroe entertaint al enkele dagen toevallige passanten die in het bosrijke gebied tussen Kuringen-Heide, Stokrooie en Zonhoven wandelen. Daar hupt de Australische springveer gezwind rond. “Toen ik het dier zag, stond ik even perplex als de kangoeroe zelf”, lacht Luc Smeets. “Maar ook hij verschrok zich duidelijk. Ik kon net enkele foto’s schieten en een filmpje draaien terwijl hij zich razendsnel uit de voeten maakte. Even keek hij nog om, maar dan hupte hij weer de bossen in die zich uitstrekken tussen het Albertkanaal en de Platwijers.”