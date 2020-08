Paarse muts veroorzaakt commotie bij & Other Stories

De Zweedse modeketen & Other Stories, onderdeel van de H&M Group, heeft een aantal medewerkers geschorst. Die schorsing is het gevolg van een racistisch incident op de werkvloer. Dat schrijft CNN.

Onder de werknemers ontstond een naam voor een paarse muts. Het hoofddeksel werd in werkdocumenten als de ‘Nigga Lab Beanie’ omschreven. De beschrijving is nooit aan de publieke kant van de site verschenen, maar deed wel intern de ronde. Het bedrijf neemt nu maatregelen na furieuze reacties van andere medewerkers.

Eerst werden er intern verontschuldigingen aangeboden. “Het spijt ons ten zeerste dat die beschrijving bij een afbeelding van een product naar onze winkels is gestuurd”, schreef Karolina Gutke, algemeen directeur van Stories, op 21 juli in een memo in handen van CNN. “Dit is volkomen onaanvaardbaar.”

Helena Helmersson, CEO van de H&M Group, laat in een statement weten dat er momenteel een onderzoek loopt om te achterhalen hoe de muts die specifieke benaming kon krijgen. De verantwoordelijke geachte managers en hun team zijn tijdens dat onderzoek geschorst en de muts is intussen uit het aanbod geschrapt. “We nemen het gebruik van racistisch taalgebruik uiterst serieus. Hoewel het woord nooit op een echt product is gedrukt, was de toepassing volledig ongepast.”

Annie Wu, Chief Diversity Officer, zou kordaat willen optreden als de verantwoordelijke voor deze blunder wordt gevonden. “Het is duidelijk dat onze richtlijnen niet werden gerespecteerd. Persoonlijk ben ik heel kwaad en beschaamd dat dit kon gebeuren. Deze beledigende taal mag niet meer voorkomen. Ik zou willen dat de werknemers die hierachter zitten ontslagen worden. Wat ze hebben gedaan, valt niet goed te praten.”

.