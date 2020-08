Zomer, zon en thuiszitten, dat is voor velen momenteel de situatie. Maar met een barbecue, borrel of babbel in de buitenlucht kunt u het met uw selecte clubje contacten toch best leuk maken. En daarbij hoort muziek. Wij bekeken vier uitstekende, premium draadloze bluetoothboomboxen met een maatje meer. Zo heeft u zeker voldoende volume voor een privéparty in uw bubbel.