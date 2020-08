Koppel uit Dilsen-Stokkem bouwde hun Japanse rotstuin met keien uit de Maas

Dilsen-Stokkem -

Tien weken lang kijkt uw krant over de haag van de mooiste zomertuinen, groot en klein. Maar zelfs hier is het gras niet altijd groener: we belichten telkens ook een tuinprobleem én vertellen hoe het opgelost werd. Deze week een tuin in Dilsen-Stokkem. De tuineigenaars wilden een Japanse sfeer, en dat terwijl het huis dat ze kochten een traditionele ‘Vlaamse’ tuin uit de jaren zeventig had.