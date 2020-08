Ammanuelle Khnaisser stond op het punt een kind te baren in het St George ziekenhuis in Beiroet, toen de enorme explosie de stad trof op dinsdag. Haar man Edmound Khnaisser was klaar om de bevalling in beeld te brengen, maar maakte deze angstaanjagende beelden in de plaats. Hun zoon, George, werd kort daarna geboren. De moeder en het kind stellen het allebei goed.