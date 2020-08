OPROEP. Sjiek zoekt een tweeling voor een restyling

Weten jij en jouw tweelingsbroer of -zus niet altijd goed wat aantrekken? Zijn jullie de inhoud van jullie kleerkast even beu? Op zoek naar een nieuwe haarsnit? Sjiek zoekt een tweeling voor een restyling.

Een bezoekje aan de kapper, make-up en styling tips, én een fotoshoot: dat staat er op de planning bij de voor & na van Sjiek. Wij zoeken Limburgse tweelingzussen of tweelingbroer en -zus voor deze leuke restyling.

Ben of ken jij een leuk Limburgs duo? Stuur ons dan jullie telefoonnummer, enkele foto’s (van kop tot teen en dichtbij) en confectiematen. Schrijf je in via deze link.