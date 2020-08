Crisisoverleg bij Westvlees: al 67 besmettingen vastgesteld in vleesbedrijf

Enkele West-Vlaamse burgemeesters hebben vrijdag crisisoverleg gehouden over de uitbraak bij vleesbedrijf Westvlees in Westrozebeke. Het aantal besmettingen met het coronavirus is er al opgelopen tot 67, alle werknemers van de getroffen afdeling zitten in quarantaine.

Westvlees is een van de belangrijkste producenten van varkensvlees in Europa, maar op dit moment helaas ook een brandhaard van nieuwe besmettingen met het coronavirus. Vrijdagochtend zijn er al 67 gevallen vastgesteld. Van de 225 werknemers van de versnijderij, waar de uitbraak zich voordoet, zijn al 197 personen getest. 67 van hen hebben positief getest op het virus.

De afdeling blijft voorlopig gesloten en de medewerkers zijn in verplichte quarantaine geplaatst. Er worden wijkagenten ingezet om te controleren of zij zich daar aan houden. “De perimeter wordt uitgebreid binnen het bedrijf”, zegt product manager Manuel Goderis. Dat betekent dat bijkomend nog een honderdtal mensen getest zal worden. “We graven dus nog wat dieper daar waar de uitbraak is.”

Vrijdag vond crisisoverleg plaats tussen de burgemeesters uit de buurt, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de firma Westvlees. Op die vergadering werd besproken of bepaald kan worden waar de besmettingen zich voordoen en of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Wat beslist is, wordt om 11.30 uur meegedeeld op een persconferentie.