Greg Van Avermaet verwacht spektakel in hertekende Milaan-Sanremo: “De vorm is er voor een goeie uitslag”

Greg Van Avermaet (CCC) hoopt een rol te kunnen spelen in Milaan-Sanremo zaterdag. Na zijn achtste plaats in de Strade Bianche en zijn derde in de Gran Trittico Lombardo wil hij zich ook tonen in het Italiaanse Monument. “Ook al is het parcours gewijzigd, het wordt een waardige Milaan-Sanremo”, liet hij vooraf optekenen.

LEES OOK. Greg Van Avermaet vuurt CCC aan in Milaan-Sanremo: “De benen voelen goed”

“Die twee wedstrijden waren goed om competitieritme te doen”, sprak de olympische kampioen na zijn derde plaats in de Gran Trittico Lombardo. “Ik voelde de vermoeidheid nog een beetje in de benen van Strade Bianche, maar tegen zaterdag moet dat in orde zijn. De Strade was heel extreem en het was moeilijk om daar conclusies uit te trekken, maar deze koers stemt me wel tevreden, al besef ik wel dat ik nog een paar wedstrijden nodig heb om helemaal top te zijn. De conditie is goed en ik hoop zaterdag iets te kunnen betekenen in Milaan-Sanremo. Ik denk wel dat ik er zal kunnen meestrijden, de vorm is alleszins daar om een goed resultaat neer te zetten.”

Het parcours van Milaan-Sanremo onderging heel wat wijzigingen door de coronaperikelen. “Klopt”, antwoordde hij, “maar de organisatie heeft volop gezocht naar oplossingen en die ook gevonden. Ze hebben dat goed gedaan en ik ben blij dat de Cipressa en de Poggio nog steeds deel uitmaken van het parcours, met die twee beklimmingen in de finale blijft het een ‘echte’ Primavera. Ook aan het aantal kilometers is niet geraakt en er zijn zelfs meer hoogtemeters (zo’n 500) dan in een normale editie. Dus ik denk dat het een wedstrijd is die zal doorwegen en we over een waardige Milaan-Sanremo kunnen spreken.”

De wedstrijd wordt niet met zeven, maar met slechts zes renners per team afgewerkt. “Het zal wellicht zorgen voor een koers die iets meer ‘open’ is, moeilijker om te controleren, want je hebt een mannetje minder in de ploeg. Dat moet een voordeel zijn. Er staan veel grote namen aan de start, kleine ploegen, dat kan wel spektakel opleveren.”