Ralph Lauren ontwerpt outfits voor Snapchat die je ook in het echt kan kopen

Modelabel Ralph Lauren heeft samen met Snapchat een reeks outfits ontworpen voor hun Bitmoji’s, die je ook in het echt kan kopen. Het Amerikaanse label is er namelijk van overtuigd dat hun klanten zich maar wat graag willen kleden zoals hun virtuele afbeelding.

Het gaat om een langdurige samenwerking tussen het modelabel en het sociaal platform, die beiden zo hun motieven hebben. Snapchat wil hun platform graag opwaarderen door luxueuze modemerken aan te trekken en de mogelijkheden van hun gebruikers uit te breiden. Ralph Lauren is er dan weer van overtuigd dat de gebruikers van Snapchat er alles zullen aan doen om op hun virtuele avatar te lijken.

De collectie zal bestaan uit zes verschillende outfits voor mannen en zes voor vrouwen, die je op honderd manieren kan stylen. Zo kan je er onder meer een jasje vinden met een dubbele knopenrij, een gestreept shirt en een sportief jasje. De kenmerkende polo, inclusief met logo, kan natuurlijk niet ontbreken. “De Bitmoji’s zijn een belangrijke vorm van zelfexpressie”, zegt Alice Delahunt, hoofd van de digitale afdeling van Ralph Lauren. “Het is interessant voor ons om te ontdekken hoe gebruikers reageren op mode in een virtuele wereld. Daarnaast is het ook een manier om nieuwe klanten aan te trekken want zo’n platformen tellen miljoenen bezoekers per dag.”

De kleding zal online aangeboden worden op de website van Ralph Lauren. Een directe link vanuit Snapchat naar de collectie komt er vooralsnog niet.