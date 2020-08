Blake Lively en Ryan Reynolds hebben spijt van hun trouwlocatie: “Een grote vergissing”

Mochten Ryan Reynolds en Blake Lively hun huwelijksdag overdoen dan zouden ze beslist voor een andere locatie kiezen. Het koppel heeft spijt dat ze elkaar acht jaar geleden het jawoord gaven bij de Amerikaanse Boone Hall Plantation, een plantage waar ooit slaven vastgehouden werden.

Het koppel stapte in 2012 in het huwelijksbootje bij de Boone Hall Plantation, een voormalige plantage in Mount Pleasant in de staat South Carolina. Hoe mooi en rustig de locatie nu ook mag zijn, het verleden was dat niet: op de plantage werden slaven vastgehouden en uitgebuit. “We schamen ons voor onze keuze”, zegt het koppel. “We zijn actief bezig om racisme de wereld uit te helpen en willen in de toekomst beter doen. We zullen er altijd spijt van hebben, het is dan ook onmogelijk om het goed te praten. We zagen de locatie op Pinterest en werden verliefd. Pas later ontdekten we de geschiedenis van de locatie. Het was een gigantische vergissing.”

Donatie

Het koppel doet er alles aan om hun kinderen de juiste waarden bij te brengen. “We voeden onze kinderen zo op dat ze nooit bewust of onbewust een ander wezen pijn zullen doen. We leren hen dat racisme een maatschappelijk kwaad is.” Eerder doneerde het koppel ook al 200.000 dollar aan het NAACP’s Legal Defense Fund, een fonds dat vecht voor raciale gerechtigheid.

Ook Pinterest, waar je doorgaans schitterende foto’s kan vinden, heeft de beelden van de plantage en soortgelijke locaties verwijderd. De huwelijksfoto’ van het koppel zijn eveneens van het platform verdwenen.