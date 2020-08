Prins Harry over sociale media: “Het wakkert haat aan”

Prins Harry is geen fan van sociale media, integendeel. In een opiniestuk voor het Amerikaanse blad ‘Fast Company’ zegt de hertog van Sussex dat sociale media haat aanwakkert en dat hij en zijn vrouw Meghan Markle verschillende grote bedrijven hebben gevraagd om hun marketingcampagnes op sociale media te herbekijken.

De Britse prins is niet mals voor sociale media. “Het digitale landschap is ziek en bedrijven zoals het uwe hebben door financiering en andere ondersteuning bijgedragen tot een haatcrisis, gezondheidheidscrisis en zelfs vertrouwenscrisis”, schrijft hij in een opiniestuk voor ‘Fast Company’. Het koppel heeft de afgelopen weken dan ook aan enkele grote bedrijven, ondernemers en marketingbureaus gevraagd om hun steun en bijdrage aan deze online platforms te herzien. Markle en de prins hopen daarmee een meer positieve boodschap te kunnen brengen op sociale media.

Vrijheid

Ook vroeg hij de online gemeenschappen om ‘meer te worden gedefinieerd door mededogen dan door haat, door de waarheid in plaats van verkeerde informatie, door gelijkheid in plaats van onrechtvaardigheid en door vrije, in plaats van bewapende woorden.”

De prins waarschuwt ook voor de gevaren van sociale media. “Telkens je klikt, komen ze meer over jou te weten. Je persoonlijke informatie wordt geruild voor dollars. je denkt dat het gaat om vrije sociale media maar dat is het niet.”

De woorden van de prins komen niet zomaar uit de lucht gevallen. Hij en Meghan startten in juni al een campagne om haat op sociale media te bannen. De start viel samen met de ‘Stop Hate for Profit’ beweging, die intussen al meer dan 1.000 bedrijven kon overtuigen om een positieve boodschap de wereld in te sturen. “We hebben nog veel werk voor de boeg en er is niet veel tijd meer. We moeten nu veranderen.”