Alicia Keys verkoopt binnenkort verzorgingsproducten

Alicia Keys zal in 2021 schoonheidsproducten op de markt brengen. De Amerikaanse zangeres gaat daarvoor samenwerken met cosmeticareus E.l.f. Het wellnessgevoel zal centraal staan binnen de collectie.

“Het nieuwe merk zal de weerspiegeling zijn van Alicia Keys haar persoonlijke zoektocht naar schoonheid en haar passie om licht in de wereld te brengen”, staat te lezen in een persbericht. “De producten zullen zich focussen op de innerlijke schoonheid en wellness.” Alle producten werden ontwikkeld door dermatologen en zullen niet getest worden op dieren. Met de nieuwe verzorgingslijn hoopt Keys om schoonheid een nieuwe definitie te geven en ze te integreren in het dagelijkse leven.”

Geen make-up

De zangeres benadrukt ook dat het gaat om verzorgingsproducten en niet om make-up. Keys gaat al enige tijd make-upvrij door het leven en legde in 2016 ook uit waarom ze dat doet. “Telkens ik het huis verliet, maakte ik mij zorgen om mijn make-up: wat als een fan om een foto vroeg en ik er niet goed uitzag? Het bleef maar door mijn hoofd gaan en daarom heb ik besloten om geen make-up meer te dragen. Ik wil mij niet langer verbergen, niet in mijn gedachten, in mijn ziel of in mijn dromen. En mijn huid wil ik al zeker niet verbergen.”

Draagt de zangeres dan helemaal geen make-up meer? “Jawel, ik gebruik af en toe nog een beetje concealer of oogpotlood maar niet alle dagen. Ik ben geen slaaf van mijn uiterlijk, ik draag make-up wanneer ik dat wil.”

Wanneer de lijn gelanceerd wordt en waaruit ze precies zal bestaan, is momenteel niet bekend.