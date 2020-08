Coronaproof naar de film in Beringen

Beringen - Een filmpje meepikken, onbezorgd en veilig? Dat kan nog steeds in Beringen! De filmvoorstellingen van The Roxy Theatre in Koersel gebeuren tegenwoordig helemaal coronaproof. Zo is het dragen van een mondmasker en het houden van 1,5m afstand verplicht. Bovendien worden er telkens twee stoelen vrijgelaten om de afstand tussen verschillende bubbels te garanderen. Het aanwezige personeel staat je uiteraard met raad en daad bij.

De laatste week van augustus vindt bovendien de traditionele Drive-In Movie plaats. Deze 31ste editie van het evenement wordt met respect voor de geldende veiligheidsvoorschriften georganiseerd. “Een uitstap in je eigen mobiele bubbel”, lacht bestuurslid van Club 9 Jeroen Bosmans. Jeugdhuis Club 9 en The Roxy Theatre organiseren trouwens al sinds 1989 hun jaarlijkse Drive-In Movie op de parking van Jeugdhuis Club 9. De Drive-In Movie start op vrijdag 21 augustus en eindigt op zondag 30 augustus.

"Sinds de lockdown wordt het Drive-In Movie concept met de regelmaat van de klok opgeworpen als een ideale activiteit waarbij social distancing kan gegarandeerd worden. We organiseren dit al jaren, en dit jaar voor de 31e keer om precies te zijn", vertelt Ludo Vangenechten van The Roxy Theatre. Het concept is eigenlijk vrij eenvoudig: je geniet van de film onder de open sterrenhemel vanuit je auto of vanop het terras. Het filmgeluid, dat op de FM-band zit, ontvang je dus via je autoradio. Honger of dorst? Knipper met je richtingaanwijzers en de aanwezige jeugdhuismedewerkers nemen je bestelling aan de wagen op.

“Drive-In Movie is een unieke belevenis en het aanbod is zeer uiteenlopend. Iedereen zal wel een filmtitel vinden die hem of haar aanspreekt”, voegt schepen van cultuur An Moons toe. “Er zijn nog maar weinig activiteiten waar we onbezorgd van kunnen genieten en filmplezier op een veilige manier is dan ook een zeer welkome afleiding. We zijn The Roxy Theatre en Club 9 zeer dankbaar voor hun engagement”, besluit schepen van jeugd Jessie De Weyer.