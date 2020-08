Mayors for Peace vlag wappert aan het Administratief Centrum

Beringen - In nasleep van de atoomaanvallen in Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945 hebben de burgemeesters van deze Japanse steden in 1982 de organisatie Mayors for Peace opgericht. Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten verspreid over de wereld die pleiten voor nucleaire ontwapening.

Mayors for Peace telt 7.772 aangesloten steden uit 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid. “Stad Beringen is sinds 2005 lid van dit netwerk. Ook in Beringen werden we geconfronteerd met het leed die beide wereldoorlogen met zich mee brachten. Jaarlijks herdenken we de Beringse slachtoffers, maar daarnaast hebben we ook aandacht voor alle slachtoffers wereldwijd”, laat burgemeester Thomas Vints weten.

Naar aanleiding van de 75e verjaardag van deze gebeurtenis, hangen we op initiatief van stad Ieper, de ‘lead city’ van Mayors for Peace in België, de Mayors for Peace vlag uit. De vlag zal te zien zijn van 6 tot 9 augustus aan de ingang van het Administratief Centrum. “Zo ondersteunen we de oproep om meer visibiliteit te geven aan dit netwerk en zetten we het belang en de kracht van vrede in de kijker”, besluit burgemeester Vints.