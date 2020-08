De volgende weken valt in Hasselt cultureel één en ander te beleven. Onder de noemer ‘Buiten’ slaan Muziekodroom, B-Classic, Het Nieuwstedelijk en Tout Petit de handen in mekaar met lokale artiesten en met de stad. “Zo willen we onze lokale makers toch kansen bieden in deze moeilijke periode”, zegt cultuurschepen Joost Venken (RoodGroen+).