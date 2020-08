Op 5 augustus 2019 stierf Bjorg Lambrecht na een val in de Ronde van Polen. Door coronamaatregelen was zijn familie woensdag niet aanwezig in Polen voor de nagedachtenis en hielden ze thuis in Knesselare een herdenking in familiekring. Helaas werd ook die overschaduwd door de zware val van Fabio Jakobsen.