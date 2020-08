274 Limburgers moeten al in quarantaine na terugkeer uit rode zone

Hasselt / Beringen -

Ruim 275.000 personen hebben al een formulier ingevuld voor hun terugreis na een lang verblijf in het buitenland. De voorbije drie dagen dienden 4.238 Limburgers het formulier in. Gemiddeld gaven dagelijks 90 Limburgers aan dat ze terugkwamen uit een rode zone. Zij moeten verplicht in quarantaine, maar controle is er amper.