De GR5 door Limburg: waarom Nederlanders er zo gek van zijn

Nederlanders hebben meer met de GR5 dan Vlamingen. Nochtans is er maar 142 kilometer van het langste wandelpad van Europa te bewandelen in Nederland. Dat het pad start in Hoek van Holland heeft er alles mee te maken. Volgens de mythe moeten wandelaars daar een flesje zeewater uit de Noordzee scheppen om het ruim 2.000 kilometer verder uit te gieten in de Middellandse Zee.