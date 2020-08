Chaos troef aan drielandenpunt: “Ze maken er hier een zootje van”

Kelmis / La Calamine / Neu-Moresnet / Hergenrath / Kelmis / La Calamine -

Wie al moeite heeft om het kluwen van regels rond mondmaskers in eigen land te ontwarren, blijft best ver weg van het drielandenpunt, waar u in het éne café wel en in het andere plots geen mondmasker meer nodig heeft. “Ze maken er hier een zootje van”, vat een Fries het nuchter samen.