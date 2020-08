Psychologische problemen pieken door lange crisis

Ook ons geestelijk welzijn wordt bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Psychotherapeuten krijgen tot drie keer meer aanvragen van mensen die angst hebben of dwangmatig gedrag vertonen. Er is meer eenzaamheid en velen hervallen in een verslaving. Ook Tele-Onthaal telt 22 procent meer oproepen en ziet de tweede golf op korte termijn zorgen voor extra mentale belasting. Het blijft maar duren, de rek er uit. Het is goed dat mensen de eerste stappen naar hulp zetten. Experten zeggen dat zelfzorg in deze crisis erg belangrijk is.