Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft maar stijgen. De afgelopen 24 uur telde het RIVM 601 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een forse stijging ten opzichte van woensdag, toen het aantal positieve tests op 426 uitkwam.

De toename van het aantal coronapatiënten vond met name plaats in Amsterdam (147) en Rotterdam (89). De laatste keer dat het aantal besmettingen harder steeg, was op 26 april (655). Wel moet worden aangetekend ...