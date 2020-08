Brussel verplicht mondmasker nog niet, behalve als coronacijfers blijven stijgen

De Brusselse gewestelijke Veiligheidsraad heeft donderdag beslist om een mondmaskerverplichting in het volledige Brussels Gewest in te voeren vanaf een gemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners over 7 dagen. Momenteel is het dus nog niet verplicht: het aantal bedraagt momenteel 38 gevallen per 100.000 inwoners. Dat werd bekendgemaakt op een persconferentie.