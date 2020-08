Werken in Rekem zitten op schema

Lanaken -

De herinrichting van de Populierenlaan en de Hilarion Thanslaan in Rekem zit ondanks het corona-oponthoud keurig op schema. Aannemer Besix is zopas gestart met de derde fase: de herinrichting van het gedeelte tussen de Burgemeester Delwaidelaan en de Steenweg (N78). In september start de vierde en laatste fase: de herinrichting van de Hilarion Thanslaan.