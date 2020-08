De omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied lag vorige maand 27 procent lager dan in een gemiddelde julimaand. Het gaat om een evenaring van het laagterecord voor die periode van het jaar, zo blijkt donderdag uit de gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus.

