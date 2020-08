Dronken vrouw riskeert 6 maanden cel voor stampen van agenten tijdens arrestatie

Een 47-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 400 euro omdat ze agressief was tegenover de politie. De agenten wilden haar arresteren omdat ze dronken rondliep aan het station in Genk.

Op 16 juli van dit jaar kreeg de politie een oproep over een vrouw die dronken rondliep in de Genkse stationsbuurt. Ze stonk naar de alcohol en kon niet meer op haar benen staan. “Ik had die avond heel ...