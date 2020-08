Wielerwereld is unaniem: UCI en organisatie moeten leren van horrorcrash Jakobsen

Daags na de doodsmak van Fabio Jakobsen in de openingsrit van de Ronde van Polen blijft de horrorcrash de gemoederen beroeren op Twitter. Tal van (oud-)wielrenners geven aan dat ze de diskwalificatie van Dylan Groenewegen terecht vinden, maar zeggen ook dat de organisatie niet vrijuit gaat. Hieronder bundelden we voor u de opvallendste bezwaren… en suggesties voor een veiligere aankomstzone in de toekomst.