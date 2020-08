H&M ontwerpt jas waarmee mensen je vanop een afstandje kunnen ‘knuffelen’

Modeketen H&M heeft een jeansjasje ontworpen dat met technologische snufjes is uitgerust. Die maken het mogelijk om aan aanraking te simuleren en een echte knuffel - in coronatijden afgeraden - te vervangen.

Het jasje is ontwikkeld door H&M Lab in Duitsland en kadert binnen de campagne ‘Wearable Love’. Het idee achter het concept? Dat mensen ‘contact’ kunnen hebben, ook al zijn ze van elkaar gescheiden. In het ontwerp zitten verschillende panelen en sensoren, onder meer in de schouderpartijen, die je Bluetooth-gewijs kunt bedienen via een bijhorende app.

De persoon die de jas draagt, moet zich vooraf registeren met de app. Vervolgens kan die persoon vrienden uitnodigen om de app te installeren en de tactiele gebieden in de creatie te activeren en als het ware een knuffel toe te sturen. Bij het item hoort ook een ‘puck’. Dat schijfje kun je loskoppelen van de jas en opladen. Eens opgeladen, kun je twee weken lang aanrakingen ontvangen.

De jas is momenteel nog niet te koop, maar de laatste nieuwtjes over het ontwerp kunnen hier worden opgevolgd.