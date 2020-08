Viervoudig wereldkampioen John Higgins snookert maximumbreak van 147 punten op WK

Het is gebeurd. Stephen Hendry is niet langer de laatste snookerspeler die een 147 bij elkaar speelde op het WK. John Higgins (WS 5), viervoudig wereldkampioen, lukte een maximumbreak in zijn eerste ronde tegen de Noor Kurt Maflin. Meteen goed voor een som van 44.500 euro. Het is pas de elfde 147 ooit op een WK snooker.

Voor Higgins is het al de tiende maximubreak in zijn carrière, maar de eerste in The Crucible. De Schot is de zevende speler in de geschiedenis, en met zijn 45 jaar ook de oudste, die een maximum laat ...