De brandweer moest donderdag rond 0.10 uur uitrukken voor een melding van brandende stapel stro in de velden achter de Aveve-zaak in Riemst.

Die stonden bij aankomst in lichterlaaie. De vlammen waren snel onder controle, maar het nablussen nam uren in beslag. Via de sociale media werd door de gemeente gecommuniceerd dat de buurtbewoners ...