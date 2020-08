Supertrio’s van Ineos en Jumbo-Visma kruisen de degens in Ronde van de Ain, Serge Pauwels moet forfait geven

Vrijdag gaat de 32e editie van de Ronde van de Ain van start, een Franse driedaagse rittenkoers van het niveau 2.1. In de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk vormt de wedstrijd in de Jura het decor van de eerste ontmoeting van de klimtreinen van het Britse Team Ineos en het Nederlandse Team Jumbo-Visma.

Team Ineos brengt zijn drie oud-Tourwinnaars in stelling: Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. Zij krijgen de hulp van Andrey Amador, Jonathan Castroviejo en Tao Geoghegan Hart. Stuk voor stuk renners in volle voorbereiding op de Tour, maar dat is ook het geval voor het zestal dat Team Jumbo-Visma opstelt: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk met George Bennett, Robert Gesink en Tony Martin in steun. Zij gaan niet alleen de strijd aan met elkaar, maar ook met klimmers als Nairo Quintana, Bauke Mollema, Richie Porte en Fabio Aru.

Na een vlakkere openingsetappe die kansen biedt voor de punchers of de sprinters, hebben Ineos en Jumbo-Visma twee dagen om elkaar te testen. De zaterdagrit bevat vijf gecategoriseerde beklimmingen onderweg en een aankomst bovenop Lélex Mont-Jura, een klim van tweede categorie van elf kilometer. De koninginnenetappe staat op zondag gepland, met na twee cols van eerste categorie een aankomst bovenop de Grand Colombier, een klim buiten categorie van bijna 18 kilometer aan zeven procent gemiddeld. Het parcours is daarmee een bijna exacte kopie van de vijftiende etappe van de Tour 2020.

Er staan vier Belgische ploegen aan het vertrek: bij Deceuninck-Quick-Step is het uitkijken naar het profdebuut van Mauri Vansevenant en Lotto Soudal rekent onder meer op Harm Vanhoucke. Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise zijn de twee Belgische procontinentale teams op de startlijst.

Pauwels laat verstek gaan

Serge Pauwels (36) zal nog even moeten wachten op de hervatting van zijn wielerseizoen. Hij sukkelt met een virale infectie, zo maakte zijn team CCC donderdag bekend. CCC benadrukt dat er geen sprake is van COVID-19.

Normaal gezien zou Pauwels vrijdag aan de start verschijnen van de Ronde van de Ain. Maar dat blijkt niet mogelijk gezien de lichte infectie, zo stelt Max Testa, ploegdokter bij CCC. Ook het Critérium du Dauphiné (12-16/08) komt nog te vroeg.

“Serge was goed op weg om deze week zijn seizoen te hernemen”, aldus Testa. “Recent sukkelde hij echter met onverklaarbare vermoeidheid, waarop we hem onderzochten. Volgens de testresultaten heeft Serge last van een lichte virale infectie, gelukkig niet iets om ons zorgen over te maken maar hij moet wel verstek laten gaan voor de Ronde van de Ain en het Critérium du Dauphiné. Hij heeft herhaaldelijk negatief getest op COVID-19, op dat vlak is er dus geen reden tot ongerustheid. Maar nu moeten we meer dan ooit zeker zijn dat onze renners gezond zijn vooraleer ze in de koersomgeving terechtkomen. We zullen Serges herstel opvolgen en hem terugzien aan de startlijn zodra hij daar klaar voor is.”

Pauwels wil zo snel mogelijk weer koersen. “Ik voelde me tot enkele dagen geleden goed op stage in Toscane. Ik keek er naar uit om deze week aan de start te verschijnen van de Ronde van de Ain. Hoewel dit een ontgoocheling is, ben ik toch blij dat het niet iets is waar ik me zorgen om moet maken. Na een korte rustperiode kan ik de training hervatten en eindelijk weer koersen.”

De Pool Michal Paluta zal Pauwels bij CCC vervangen voor de Ronde van de Ain.