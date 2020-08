Greg Van Avermaet vuurt CCC aan in Milaan-Sanremo: “De benen voelen goed”

CCC rekent zaterdag in de 111e editie van Milaan-Sanremo op Greg Van Avermaet en de Italiaan Matteo Trentin. Dat heeft de wielerformatie donderdag gemeld. Het duo krijgt in Italië de steun van de Italianen Alessandro De Marchi en Fausto Masnada, de Duitser Jonas Koch en Zwitser Michael Schär.

Van Avermaet kan in Milaan-Sanremo met vertrouwen starten. De Belg kaapte sinds de hervatting van het wielerseizoen twee plaatsen in de top tien weg, in de Strade Bianche (achtste) en Gran Trittico Lombardo (derde).

“Het was een felle start met de Strade Bianche en Gran Trittico Lombardo”, zegt Van Avermaet. “Hoewel het, wat betreft de weersomstandigheden en het parcours, om twee totaal verschillende koersen ging, ben ik tevreden met mijn resultaat. Naar Milaan-Sanremo kijk ik altijd uit, en ik denk dat we aan de start verschijnen met echt een sterk team. Ik had enkele dagen hersteltijd en de benen voelen goed. Ik ben benieuwd wat we zaterdag als ploeg kunnen neerzetten.”

Sportdirecteur Valerio Piva verwacht veel van Van Avermaet en Trentin. “Ik denk dat we een heel andere Milaan-Sanremo dan normaal krijgen. We koersen nu in augustus, waardoor de temperatuur veel hoger oploopt. Veel renners hebben ook maar enkele koersen in de benen, dus ik denk dat een wedstrijd van een driehonderdtal kilometer veel gaat vragen. We hebben met Greg Van Avermaet en Matteo Trentin twee sterke leiders die in de vroege klassiekers lieten zien goed samen te werken. We hebben prima kaarten uit te spelen.”

De 111e editie van Milaan-Sanremo was oorspronkelijk medio maart gepland, maar ze werd bijna vijf maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vorig jaar won de Fransman Julian Alaphilippe La Primavera.