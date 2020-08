Zorgen over corona-uitbraak in Outletcenter Roermond na sluiting drie winkels

Momenteel vergadert een crisisteam over de actuele coronasituatie in het outletcenter in Roermond, in Nederlands-Limburg. Afgelopen dagen zijn daar tot dusverre drie winkels tijdelijk gesloten, naar verluidt nadat bleek dat verschillende medewerkers besmet zijn met het virus. Jaarlijks onthaalt het populaire Outletcenter meer dan acht miljoen bezoekers, onder wie voornamelijk Belgen en Duitsers.