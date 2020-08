Op wandelzoektocht Rummen (her)ontdekken

Geetbets - De cultuurraad en de bibliotheek van Geetbets dagen je deze zomer uit met de Bubbelzomer Wandelzoektocht aan. Bedoeling is dat je binnen jouw eigen bubbel, op een veilige manier uit je kot komt en je eigen mooie streek opnieuw enof beter) leert kennen. De zoektocht betekent genieten van de natuur met oog voor details en een beetje geschiedenis opsnuiven.

‘De naam ‘Bubbelzomer’ is niet toevallig gekozen”, zeggen Chris Baillien en Guy Leus van de cultuurraad. “Wij willen de deelnemers binnen de restricties van de overheid toch een aangename bezigheid te bezorgen waarbij je even de zorgen kan vergeten en de beslotenheid van je huis kan ontvluchten. Dat betekent evenwel niet dat je er een geleide groepswandeling moet van maken. Blijf in je eigen bubbel en houd voldoende afstand van eventuele andere deelnemers die je tijdens de wandelzoektocht zou ontmoeten. Veiligheid en gezondheid primeren. De zoektocht is uitgetekend in de deelgemeente Rummen. De afstand – als je niet verloren loopt - (er is geen hulplijn voorzien) – bedraagt minder dan 5 km. De zoektocht loopt van 1 augustus 2020 tot en met 15 september 2020. De deelname is gratis. Je kan die zoektocht op eigen tempo en op een dag naar keuze afwerken, of zelfs twee keer doen om zeker te zijn dat de antwoorden juist zijn. De vragen en het reglement kan je downloaden van de website van de gemeente, van de facebookpagina van Jeugd, Cultuur en Toerisme Geetbets, of je vindt ze aan de balie van het gemeentehuis en de bib tijdens de openingsuren) en in de cafetaria van de sporthal De Warande te Rummen. De antwoorden dienen te worden gedeponeerd in de brievenbus aan de BIB, Dorpsstraat 5 te Geetbets (achter het gemeentehuis) de brievenbus bevindt zich in de muur van de bibliotheek rechts van de ingang van de bibliotheek, en is via een papier op een raam duidelijk aangegeven met ‘Bubbelzomer wandelzoektocht antwoorden hier deponeren’. Deadline voor de antwoorden is dinsdag 15 september 2020 om 24 uur. Doe niet zoals vele belastingplichtigen en wacht niet tot de laatste dag met het risico te laat te zijn.