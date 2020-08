Zucht van opluchting bij de Pro League: Westerlo krijgt ongelijk en speelt dit seizoen in 1B

Westerlo maakt geen kans meer om dit seizoen in 1A aan te treden. De Kemphanen hadden de Pro League en de voetbalbond gedagvaard in kortgeding, om net als Waasland-Beveren, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven te worden opgenomen in 1A. Maar Westerlo kreeg ongelijk van de rechter en blijft dus in 1B.