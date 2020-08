Beringen -

Door de hittegolf en de verplichte mondmaskerdracht komen er nauwelijks nog bezoekers naar de Limburgse bioscopen. De grote cinema's krijgen dagelijks nog zo'n tientallen bezoekers per voorstelling en dat is niet rendabel. Ook voor de kleinere bioscopen is het zoeken naar oplossingen. The Roxy Theatre in Beringen bundelt daarom de voorstellingen om zo meer publiek te trekken. In juli kwam een zesde van de bezoekers in vergelijking met vorig jaar.