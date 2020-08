Beringen -

Op de E313 ter hoogte van het complex Beringen wordt momenteel het wegdek gerenoveerd. In beide rijrichtingen wordt een nieuwe wegverhardig voorzien in uitgewassen gewapend beton. Een materiaal dat, gelet op het zware vrachtverkeer, veel duurzamer is dan asfalt. Ook voor de wegenwerkers in Beringen is het momenteel zwoegen in de hitte. Toch gaan de werken gewoon door.