Kleine festivals kunnen wel veilig, maar angst regeert

Vlaams minister-president Jan Jambon vraagt de burgemeesters om culturele evenementen niet zomaar te schrappen. Volgens hem moet er ruimte zijn voor cultuur in coronatijden, als dat op een veilige manier kan gebeuren. De cultuur-en evenementensector krijgt het zwaar te verduren. "Al mogen de onheilspellende berichten nu wel stoppen." Dat zegt Maxim Willems, uitbater van Café Café in Hasselt en organisator van het evenement Parklife XL. "Doemberichten schrikken klanten af, terwijl we elke bezoeker kunnen gebruiken." Volgens de ondernemer wacht de sector nog moeilijke tijden. "Net daarom moeten we nu tonen dat evenementen veilig kunnen plaatsvinden", meent hij.