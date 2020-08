LeBron James krijgt een pandoering met zijn LA Lakers, maar haalt zelf uit naar Donald Trump: “Gaan hem niet missen”

De Los Angeles Lakers hebben woensdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) een nederlaag geleden tegen Oklahoma City Thunder. De Lakers, die al zeker zijn van de eerste stek in de Western Conference, verloren in Orlando met 105-86.

Chris Paul was met 21 punten de man in de kijker bij Oklahoma City Thunder, en ook Danilo Gallinari (19 ptn) en Steven Adams (18 ptn) hadden een groot aandeel in de zege. De Lakers konden rekenen op 19 punten van LeBron James, maar die volstonden niet. Het team uit LA is met 51 zeges tegen zestien nederlagen wel al zeker van de eerste plaats in het Westen.

Na afloop van de wedstrijd kreeg James de vraag wat hij vindt van de uitspraken van president Donald Trump. Die vindt het een schande dat NBA-spelers knielen tijdens het volkslied en dat hij daarom niet langer basketbal kijkt.

“Ik denk niet dat de basketbalgemeenschap hem gaat missen als kijker”, aldus de Laker. “En meer wil ik daar eigenlijk niet over kwijt, want ik weet waar dit toe kan leiden. We bevinden ons met de NBA momenteel op een goeie plek, met kijkers over de hele wereld dus...”

Raptors blijven winnen

Toronto legde Orlando over de knie met 109-99. Fred VanVleet blonk uit bij de Raptors met 21 punten. Toronto (49/18) staat in het oosten op de tweede plaats, achter Milwaukee (54/14).

Verder haalde Utah het van Memphis (124-115) en moest Washington zijn meerdere erkennen in Philadelphia (98-107). Denver won tegen San Antonio (126-132) en Boston was ruim sterker dan Brooklyn (149-115).

Uitslagen:

Utah - Memphis 124-115

Washington - Philadelphia 98-107

San Antonio - Denver 126-132

LA Lakers - Oklahoma City 86-105

Orlando - Toronto 99-109

Boston - Brooklyn 149-115

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 54 14 0.794 (x)

2. Toronto 49 18 0.731 (x)

3. Boston 45 23 0.662 (x)

4. Miami 43 25 0.632 (x)

5. Indiana 42 26 0.618 (x)

6. Philadelphia 41 27 0.603 (x)

7. Brooklyn 32 36 0.471

8. Orlando 32 37 0.464

9. Washington 24 44 0.353

10. Charlotte 23 42 0.354 (e)

11. Chicago 22 43 0.338 (e)

12. New York 21 45 0.318 (e)

13. Detroit 20 46 0.303 (e)

14. Atlanta 20 47 0.299 (e)

15. Cleveland 19 46 0.292 (e)

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 51 16 0.761 (z)

2. LA Clippers 45 22 0.672 (x)

3. Denver 45 23 0.662 (x)

4. Utah 43 25 0.632 (x)

5. Houston 42 25 0.627 (x)

6. Oklahoma City 42 25 0.627 (x)

7. Dallas 41 29 0.586 (x)

8. Memphis 32 37 0.464

9. Portland 31 38 0.449

10. New Orleans 29 38 0.433

11. San Antonio 29 38 0.433

12. Phoenix 29 39 0.426

13. Sacramento 28 39 0.418

14. Minnesota 19 45 0.297 (e)

15. Golden State 15 50 0.231 (e)

(x): geplaatst voor play-offs

(z): winnaar van conference

(e): uitgeschakeld voor play-offs

Programma van donderdag:

Sacramento - New Orleans

Milwaukee - Miami

Phoenix - Indiana

Dallas - LA Clippers

Denver - Portland

Houston - LA Lakers